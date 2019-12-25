شائعات بتدهور صحته.. ووسم عمانى للاطمئنان على السلطان قابوس

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السلطان قابوس
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تدهور صحته

العمانيون

انتشرت عدة شائعات عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، ما دفع العمانيون لتدشين وسم لأجل الاطمئنان على حالته الصحية.

كانت أنباء ترددت عبر بعض المواقع تفيد بتدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، حيث نشرت صحيفة الجارديان البريطانية خبرًا بتدهور في صحة السلطان قابوس، عقب عودته من رحلة علاج أوربية.

يأتي هذا عقب انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تدهور صحة قابوس بن سعيد، الذي أثار قلق الشعب العماني.

من جانبهم دشن العمانيون وسم "نريد أن نطمئن فقط" على تويتر مطالبين بإصدار بيان توضيحي حول صحة السلطان لطمأنة الشعب.

ويتمتع السلطان قابوس بشعبية جارفة في سلطنة عمان، منذ توليه زمام الحكم في البلاد.


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