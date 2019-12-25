السيسي: مش عايزين نخسر تاني

25 ديسمبر 2019 - 11:23 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه على استعادة كفاءة جميع البحيرات، سواء الموجودة على البحر المتوسط، أو داخل الدولة.

وأضاف السيسي -خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء- أن بحيرة قارون مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، وإذا تركت على وضعها الحالي ستخسرها الدولة، معقبا: "مش عايزين نخسر تاني، عايزين نقدم كل يوم خطوة".

وتابع: "تكلفة استعادة البحيرات كبيرة جدًا ومن الممكن ألا نجد منها عائدًا مباشرًا الآن، لكن سيكون لها عائد كبير خلال السنوات المقبلة.