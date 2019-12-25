«الخارجية الإسرائيلية» تثمن الرسائل الدافئة من الإمارات

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أعرب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية عن سعادته بتلقي التهاني من سفارات دولة الإمارات في العالم بمناسبة عيد حانوكا، مثمنًا الرسائل الدافئة بين الإمارات وإسرائيل.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بضمن التهاني الجميلة العديدة التي تلقيناها بمناسبة حلول عيد حانوكا، سررنا بتلقي التهاني من سفارات دولة الإمارات في العالم. نحن نثمن هذه الرسائل الدافئة ونأمل أن تشهد العلاقات بين إسرائيل والإمارات المزيد من النمو في عام 2020". 


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