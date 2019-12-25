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«الصحة»: إغلاق 3 منشآت طبية بالمهندسين.. لهذه الأسباب

الحياة السياسية

هالة زايد
هالة زايد
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علي محمود

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات بها، جاء ذلك في حملة مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة أن المنشآت الثلاث التي تم إغلاقها تعمل بدون ترخيص، وبها العديد من المخالفات، وهي عبارة عن منشآت طبية تعمل فى مجال التخسيس والتجميل، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأضاف مجاهد، أن تلك الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمنشأة الطبية، وحصول العاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم حرصا على صحة المواطنين.

ومن جهتها قالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه تم خلال الحملة مراجعة الاشتراطات الطبية للمنشأة، سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، حيث تم رصد العديد من المخالفات بتلك المنشآت؛ منها إدارة مركز طبي دون ترخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة ولا تحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب، ووجود أجهزة ليزر دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى وجود أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى حيث تم رصد وجود أعمال دهانات وصيانات بالرغم من سير العمل داخل أحد المراكز.


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