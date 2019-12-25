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برلماني: عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ صححت المفاهيم

الحياة السياسية

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر
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متابعات - سارة أشرف

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عاجل.. بريطانيا ترفع قيود الطيران لشرم الشيخ

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بعودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام أربع سنوات تقريبًا.

وأكد عمر في بيان صحفي له أن عودة رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ تعكس أن هذا الدول بدأت تصحح مفهومها الحالي عن الأمن والأمان في مصر، ما سيكون حافزًا لعودة رحلات طيران لدول أخرى إلى شرم الشيخ.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن بريطانيا لم تتخذ هذا القرار إلا بعد تأكدها من أن إجراءات تأمين المطارات فى مصر على أعلى مستوى عالمي في دقة الآراء الأمنية.

وتوقع أن تزداد حركة السياحة إلى مصر بعد عودة رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ، وعلى رأسها الرحلات الروسية والتي تمثل الغالبية العظمى من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

 

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