» معلمة إسبانية تصبح محط أنظار العالم بهذه الحيلة

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متابعات - أمينة عبد العال

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حصدت المعلمة الإسبانية فيرونيكا دوكي على إشادات على مستوى العالم كله بعد قامت عمل بحيلة لتعلم تلاميذها دروسًا لن ينسوها طوال حياتهم.

وكانت حيلة المعلمة هي ارتداؤها بدلة تحمل صورًا مفصلة لأعضاء الجسد الداخلية لطلاب الصف الرابع في مادة الأحياء بمدرسة بمدينة بلد الوليد الإسبانية.

وقالت المعلمة في تصريحات صحفية لصحيفة "إلبايس" الإسبانية إن ملابسها تركت انطباعات مختلفة لدي التلاميذ بين ارتباكهم وصراخهم وتصفيقهم وقام بعضهم بإغلاق عينيه، ولفتت إلى أنها أرادت تعليم التلاميذ بطريقة سهلة ومبتكرة بعيدًا عن الأدوات البلاستيكية المعتادة.



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