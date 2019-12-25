سكان "تل العقارب": "إحنا عايشين في أوروبا"

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إيمان هاني

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أبدى أنور رمضان، أحد مواطني حي روضة السيدة، "تل العقارب" سابقا، سعادته بالتطوير الجديد الحي، قائلاً:"إحنا عايشين في أوروبا"، بحسب تعبيره.

وأضاف "رمضان" ، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، قائلاً: "وإحنا أطفال كان حلمنا المنطقة تتهد وتتبنى فيها بيوت جديدة".

وتابع: "حلم التطوير كان شبه مستحيل، حتى جاء الرئيس السيسي إلى الحكم ودشن مشروع تطوير العشوائيات، عبر صندوق خاص، مؤكدًا أنه كانت هناك شائعات حول المشروع منذ بدء الدراسات الفنية له، مثل "الأرض هياخدها مستثمر إماراتي.. وهتتباع.. والحكومة هتمشيكم ومش هيرجعوكم".


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