» رد ناري من العتال على اتهامات مرتضى منصور بالسحر

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مرتضى منصور
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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هانى العتال

خرج هاني العتال - عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق - عن صمته ، متحدثا عن تصريحات مرتضى منصور - رئيس الزمالك - حول قيامه بعمل "سحر" للفريق.

وقال "العتال" في تصريحات صحفية: ما يقال كلام بعيد عن المنطقية والموضوعية وغير مرضي للجمهور .. وهو كلام من قبيل المحاولة لإخفاء الفشل الذي يحدث في الوقت الحالي.

وأضاف: أقول له لا تنس أن المجلس الحالي غير شرعي .. العدل أساس الملك .. وما أراه أنه لا يوجد عدل في الفريق سواء بالتفاوت الرهيب في عقود اللاعبين أو داخل مجلس الإدارة .. والنتيجة ما نراه الآن.

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