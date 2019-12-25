» مبروك عطية يفجر مفاجأة عن حديث "امرأة دخلت النار في هرة"

25 ديسمبر 2019 - 07:30 ص

أكد الداعية مبروك عطية أن حديث دخول امرأة النار بسبب حبسها هرة مفهوم لدى الناس بشكل غير صحيح .



وقال "عطية" في تصريحات تلفزيونية إن الناس يعتقدون أن المرأة دخلت النار بسبب حبسها للهرة ، مضيفًا: سبب دخول المرأة النار أنها كانت من عبدة الحجر ، ومن ضمن مساويء هؤلاء أنهم كانوا لا يرحمون الحيوان وبالتالي جاء هذا الحديث لذكر مساويء هذه الطائفة من الناس.



وأضاف: إذا ربيت قطة في منزلك للاستئناس بها فلا بأس لكن الأولى أولا أن ترعى الفقراء من أقاربك.



