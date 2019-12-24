الجنيه هو الحصان الأسود بين العملات الأجنبية في 2019

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أكد الدكتور محمد إبراهيم ، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الجنيه المصري هو الحصان الأسود في سوق العملات الأجنبية خلال 2019.
 وقال إبراهيم خلال اتصال هاتفي عبر "قناة مصر الأولى"، الثلاثاء 24 ديسمبر، إنه قد أعلنت وكالة بلومبرج أن الجنيه المصري هو ثاني أفضل العملات أداء بعد الروبل الروسي، مشيرا أن قوة الجنيه المصري هي انعكاس حقيقي لقوة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أتى بنتائج مميزة جدا.
وأضاف المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أنه إذا استمرت معدلات النمو الاقتصادي في الارتفاع، وظلت معدلات التضخم في التراجع، سيشعر المواطن في خلال عامين بزيادة قوته الشرائية.
 

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