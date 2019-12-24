الجنيه هو الحصان الأسود بين العملات الأجنبية في 2019

24 ديسمبر 2019 - 10:00 م

أكد الدكتور محمد إبراهيم ، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الجنيه المصري هو الحصان الأسود في سوق العملات الأجنبية خلال 2019.



وقال إبراهيم خلال اتصال هاتفي عبر "قناة مصر الأولى"، الثلاثاء 24 ديسمبر، إنه قد أعلنت وكالة بلومبرج أن الجنيه المصري هو ثاني أفضل العملات أداء بعد الروبل الروسي، مشيرا أن قوة الجنيه المصري هي انعكاس حقيقي لقوة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أتى بنتائج مميزة جدا.