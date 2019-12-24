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«المسح الجيولوجي الأمريكية»:

زلزالان قويان يقعان بوسط كولومبيا

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زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
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المصريون ووكالات

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حريق ضخم يلتهم محال الملابس بوكالة البلح

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالين قويين بلغت شدتهما ست درجات و5.8 درجة هزا وسط كولومبيا اليوم الثلاثاء.
ووقع الزلزالان على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي العاصمة بوجوتا وكان مركز كل منهما قريبا جدا من الآخر وعلى مقربة كبيرة من سطح الأرض مما يضخم من تأثيرهما.
ويعتبر أي زلزال شدته ست درجات قويا وقادرا على إحداث خسائر جسيمة ولكن المنطقة التي وقع فيها الزلزالان ليست كثيفة السكان.

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