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مقتل 35 مدنيًا معظمهم من النساء بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

عرب وعالم

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
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المصريون ووكالات

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قالت السلطات في بوركينا فاسو إن هجوما شنه مسلحون في شمال البلاد، اليوم الثلاثاء، أدى إلى مقتل 35 مدنيا وسبعة أفراد من قوات الأمن التي تمكنت في نهاية الأمر من صد المهاجمين وقتل 80 منهم.
وقال الجيش في بيان إن عددا كبيرا من المسلحين شنوا هجوما في آن واحد على وحدة عسكرية ومدنيين قرب بلدة أربيندا صباح اليوم.

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