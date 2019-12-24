"الأرصاد" تحذر هؤلاء من الخروج غدًا لسوء الأحوال

ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، كبار السن والأطفال وقاطني المدن الجديدة تجنب التعرض المباشر للأتربة.



وقال شاهين، ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ، «المحافظات الساحلية كالإسكندرية ومطروح وبعض محافظات الوجه البحري، كالبحيرة وكفر الشيخ تشهد أمطارا غزيرة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، بينما تكون فرص سقوط الأمطار على جنوب الدلتا والقاهرة ومحافظات جنوب الصعيد ما بين خفيفة ومتوسطة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية».

