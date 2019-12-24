أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر المواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، محذرة المواطنين من أن الامطارقد تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

وأكد البيان، أن الرياح تكون في أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان الهيئة بدرجات الحراة المتوقعة غدًا على كافة الأنحاء:



