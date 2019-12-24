«زيزو» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة

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أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة عبد العزيز عبد الشافي، قائمة فريقه لمباراة وادي دجلة غدًا الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى؛ مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: رجب بكار- علي جبر - ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور- محمد حمدي - طارق طه

 خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إسلام عيسى - عمر جابر - محمود حمادة - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - عمر العيوني - أحمد توفيق

خط الهجوم: جون أنطوي - أحمد علي - دودو الجباس.

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