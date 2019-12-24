شاهد..«الإفتاء» تحسم جدل «مدد يا حسين»

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أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو بثه على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، جواز قول المسلم "مدد يا سيدنا الحسين، ومدد يا رسول الله".

وسأل أحد المتابعين للصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حكم قول "مدد يا سيدنا الحسين"، فرد عليه الشيخ أحمد ممدوح قائلا: "من يحرم قول مدد يا سيدنا الحسين أو مدد يا رسول الله عقولهم مشوشة، خلطوا بين التوحيد والشرك، ويظنون أنهم حماة التوحيد، فقول مدد يا رسول الله أو مدد يا سيدى فلان، ليس شرطا لأنه ليس عبادة".

وأضاف: "قول المدد يا سيدي فلان لن يمدنا قطعا بالحياة فهذا لا يخطر بعقل الموحد، كما أن قول مدد يا حسين مثلا أو يا رسول الله تعني أننا نطلب من الله أن يمدنا بمثل ما أمد به سيدنا الحسين أو الرسول صلى الله عليه وسلم".


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