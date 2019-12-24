شاهد.. نجاة زوج فنانة شهيرة من الموت المحقق

24 ديسمبر 2019 - 07:58 م

تعرض زوج الفنانة الكويتية الشهيرة إلهام الفضال، لحادث سير مروع كاد أن يفقد حياته بسببه، لكنه أصيب بإصابات في اماكن مختلفة بالجسم.

وظهرت الفنانة الكويتية، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "إنستجرام"، وهي تجلس في السيارة حيث أشارت إلى أنه أصيب ببعض الجروح التي احتاجت إلى تقطيب في الوجه.

ولفتت إلى أنه تم فحص عموده الفقري معربة عن اطمئنانها لأنه ما زال يحرك رأسه ورقبته، ما يعني أنه تجاوز الخطر.

وعرضت الفنانة سيارة الزوج التي بدا أنها تحطمت بالكامل معربة عن تأثرها الشديد بحالتها وعن امتنانها الكبير لبقائه سالماً.