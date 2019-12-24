رسميًا.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا بسبب الطقس

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أخبار الطقس

تعطيل الدراسة

أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحالة الطقس غير المستقرة حرصًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه صرح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بأنه بناء على تعليمات المحافظ فإنه تقرر تعطيل الدراسة وتأجيل أية امتحانات للطلاب كان مقررًا انعقادها غدا وتحديد ميعاد آخر لها، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على المنشآت التعليمية حال سقوط الأمطار.

كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات بالمديرية والإدارات ولجان إدارات الأزمات والكوارث والسيول.

ومن جانبه أصدر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غدا وبعد غد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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