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«السيسي» يشهد احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الهمم

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احتفالية قادرون باختلاف
احتفالية قادرون باختلاف
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أحمد سالم

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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليًا بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".

وخلال الاحتفالية ألقى الرئيس السيسي، كلمة أعرب فيها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وأخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.. أصحاب الهمم والعزيمة.

وخلال حديث سفير الأطفال من ذوي الهمم، أعلن عن حاجته لتحقيق العديد من المطالب التي يحتاج إليها فئة ذوي القدرات الخاصة.

وعند انتهائه من حديثه، رد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا بأن كل طلباته مجابه فورًا، حيث صفق جميع الحضور على رد الرئيس على الطفل.

شاهد الصور..





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