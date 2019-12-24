«هالاند» يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

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مانشستر يونايتد

المصريون

هالاند

اقترب النرويجى الشاب إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوى، من ارتداء قميص مانشستر يونايتد الإنجليزى، بعد المفاوضات المكثفة التي جمعت الطرفين الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد عرض على هالاند راتباً أسبوعياً كبيرا بقيمة 200 ألف جنيه إسترلينى، أي يساوي ضعف ما يحصل عليه حالياً فى ريد بول سالزبورج 10 مرات.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى رغبة هالاند فى اللعب لليونايتد لاقتناعه بقدرته على النجاح تحت قيادة مواطنه أولى جونار سولشاير مدرب الفريق.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ليس النادى الوحيد المهتم بضم المهاجم الشاب، حيث يريد يوفنتوس الإيطالى أيضاً الحصول على خدماته بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند الألمانى.


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