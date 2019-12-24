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«حلقة النار».. 10 مدن تشهد ظاهرة كونية غريبة

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كسوف الشمس

ظاهرة كونية

تضرب الظاهرة الفلكية «كسوف الشمس»، عدة مدن في أنحاء الجمهورية، وستستمر لمدة 3 دقائق و 40 ثانية، والتي تعرف بـ «حلقة النار» أو «الضوء».

ولن يرى هذا الكسوف في القاهرة ومعظم محافظات مصر، ولكن يمكن رؤية نهايته كـ«كسوف جزئى» بعد شروق الشمس مباشرة في سواحل البحر الأحمر ولمدة دقائق معدودة في حالة صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار، وفقًا لـ«أ ش أ».

حيث يمكن رؤيته في رأس غارب الساعة 6:30 صباحا ولمدة 3 دقائق فقط، والغردقة لمدة 7 دقائق، وسانت كاترين لمدة 6 دقائق، وشرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، ومرسى علم لمدة 15 دقيقة، وحلايب وشلاتين لمدة 20 دقيقة على الأقل.

ويشار إلى أن مدة هذه الظاهرة تكون 5 ساعات ونصف تقريبًا، حيث يكون بمثابة آخر حدث فلكي لعام 2019 يأتي في فترة أعياد الكريسماس.


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