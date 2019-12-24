شاهد.. اغتصاب وحشي لفتاة منتقبة ومحاولة دفنها حية

24 ديسمبر 2019 - 05:50 م

روت فتاة منتقبة تفاصيل اغتصابها بشكل وحشي من طرف 3 شباب في منزل مهجور، مشيرة إلى أنها فقدت الوعي من كثرة الاعتداء الجنسي عليها، وظن المتهمون أنها توفيت فحاولوا دفنها.

وانهارت الفتاة خلال لقائها ببرنامج "القاهرة الآن"، موضحة أنه تم الاعتداء عليها داخل منزل مهجور، وحاول المجرمون التخلص منها.

وأوضحت أنه بعد اغتصابها كانوا يجهزون لدفنها ظناً أنها توفيت لكنها استطاعت الهرب وتوجهت إلى قسم الشرطة واتصلت بخالتها وقامت بتحرير محضر للمتهمين لأخذ حقها بالقانون.

يذكر أنه تم ضبط المتهمين، وقررت المحكمة، تأجيل محاكمتهم، إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي.

