  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدير مشروع «سد النهضة»

مفاجأة.. إثيوبيا تعلن الموعد النهائي لاكتمال بناء سد النهضة

لافروف

روسيا تنتقد مصر وتطالبها بالرد

ارشيفية

شاهد.. اغتصاب وحشي لفتاة منتقبة ومحاولة دفنها حية

علاء مبارك ووالده

ماذا قال علاء مبارك عن آخر 10 سنوات في عهد والده؟

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

تعبيرية

اختبار 30 في ثانية يعرفك ما إذا كنت مريضًا بالقلب أم لا

بوتين وزوجته

عاملة سابقة بمنزل "نتنياهو" تكشف فضائح زوجته المُخجلة

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف

سوريا تحجز على أموال ابن خال "الأسد".. تعرف على السبب

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى الإيقاف ويحضر مباراة الزمالك والإنتاج

أرشيفية

مسمار بـ4 آلاف جنيه يثير ضجة في البرلمان

شاهد.. اغتصاب وحشي لفتاة منتقبة ومحاولة دفنها حية

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. سعودي يقدم 23 مليون درهم مهرًا لفتاة مغربية

#

منتقبة سعودية تعتدي على لاعب كرة قدم شهير داخل الملعب

#

قرار نهائي بشأن اغتصاب نيمار لفتاة برازيلية

#

فتح مقبرة سيدة الشرقية.. ماذا وجدوا؟

مصر

منتقبة

اغتصاب

فتاة

دفن

روت فتاة منتقبة تفاصيل اغتصابها بشكل وحشي من طرف 3 شباب في منزل مهجور، مشيرة إلى أنها فقدت الوعي من كثرة الاعتداء الجنسي عليها، وظن المتهمون أنها توفيت فحاولوا دفنها.

وانهارت الفتاة خلال لقائها ببرنامج "القاهرة الآن"، موضحة أنه تم الاعتداء عليها داخل منزل مهجور، وحاول المجرمون التخلص منها.

وأوضحت أنه بعد اغتصابها كانوا يجهزون لدفنها ظناً أنها توفيت لكنها استطاعت الهرب وتوجهت إلى قسم الشرطة واتصلت بخالتها وقامت بتحرير محضر للمتهمين لأخذ حقها بالقانون.

يذكر أنه تم ضبط المتهمين، وقررت المحكمة، تأجيل محاكمتهم، إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مراسلة تستقيل على الهواء بعد فوزها باليانصيب.. وتصدم في النهاية
» وقف الدراسة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية
» «سيد عبد الحفيظ» يطالب اتحاد الكرة بهذا الإجراء
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين
» "عرايا".. ضبط 9 فتيات سعوديات ظهرن في فيديوهات فاضحة
» «صاحب الكلب معانا».. اعترافات المتهمين في «كلب المطرية»
» طنطا تخطف تعادلًا ثمينًا أمام أسوان
» بعد زواجها من ضابط يصغرها بـ 17 عاما.. إعلامية شهيرة: "قلبي شباب"
» معجزة.. شاب ينقذ طفلا من بين أنياب كلب
» رئيس السكة الحديد يتابع التشغيل التجريبى للجرارات الجديدة
» نجم الزمالك على رادار "الزعيم" السعودى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك