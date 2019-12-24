القبض على اليوتيوبر شادي سرور في قضية «الصفافير»

قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على اليوتيوبر شادي سرور، على خلفية قضية الصفافير، حيث يخضع للتحقيق بأمن الدولة.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع شادي سرور على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بقضية "الصفافير"، حيث طلب شادي من النيابة الالتقاء بوالده والسماح له بحضور محامي للدفاع عنه.

ويشار إلى أنه تم القبض على المتهمين في هذه القضية خلال شهر مارس 2019، على خلفية حملة "الصفافير" التي أطلقها الإعلامي الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم.

وحملة الصفافير هي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.