اختبار 30 في ثانية يعرفك ما إذا كنت مريضًا بالقلب أم لا

24 ديسمبر 2019 - 05:34 م

القلب هو أهم عضو في الجسم، لذلك من المهم أن يبقى في حالة جيدة، لكن قد يكون من الصعب معرفة ذلك دون زيارة طبيب، إلا أنه من خلال اختبار بسيط يمكن التأكد من ذلك.

وكشف موقع "Bright Side " عن أمر يتيح لك التأكد من ذلك في غضون 30 ثانية، إذ يتعين عليك الحصول على وعاء أو حوض كبير، ومن ثم املأه بالماء البارد، مع إمكانية إضافة بعض الثلج للحصول على نتائج أفضل، ثم اغمر يديك فيه لمدة 30 ثانية بالضبط.

هناك نوعان من النتائج المحتملة لهذا الاختبار، الأول هو أن "أصابعك قد تتحول إلى اللون الأحمر، وهذه علامة جيدة لأنها تعني أنه من المحتمل ألا تواجه أي مشاكل متعلقة بالأوكسجين في دمك، كما يشير إلى أن القلب والدورة الدموية يتمتعان بصحة جيدة".

أما فإذا ظهرت أطراف أصابعك شاحبة أو أخذت لونًا أزرق، فقد يشير ذلك إلى احتمال تعرضك لبعض مشاكل الدورة الدموية.

تحدث هذه الأعراض عندما يكون هناك نقص في الأوكسجين بخلايا الدم الحمراء، وإذا حدث لك ذلك، يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لتنشيط الدورة الدموية، لمساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي، وعليك وقتها الذهاب إلى الطبيب لاستشارته.

كما يتعين عليك مراجعة الطبيب إذا لاحظت أعراضًا أخرى مثل ضيق التنفس، أو الصداع، أو ألم في الصدر، أو التعرق، أو التنميل، أو الدوار، لإجراء الاختبارات المناسبة وتشخيص الحالة.

كيف تحافظ على صحة قلبك؟

عدم التدخين

هذا من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية قلبك.

ضبط الكولسترول في الدم

الكولسترول هو مادة دهنية في الدم، عدم توازن قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

تنظيم ضغط الدم

ضغط الدم ليس شيئًا عادة ما تشعر به، إذا كانت مرتفعًا للغاية، يجب معالجته.

مرض السكري

من المهم ضبط السكري لمنع حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

النشاط البدني

يعد النشاط البدني المعتدل مفيدًا لصحة قلبك. ومن المهم عدم الجلوس لفترة طويلة، وتقسيم وقت الجلوس.

الحفاظ على وزن صحي

الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية.

التنوع الغذائي

نظام غذائي متنوع من الأطعمة الصحية يمكن أن يساعد في ضبط وزنك وضغط الدم والكولسترول.

تناول كميات أقل من الملح

استبدل الدهون غير الصحية بالدهون الصحية

الحد من الكحول