ماذا قال علاء مبارك عن آخر 10 سنوات في عهد والده؟

دخل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في مشاداة مع احد الشباب على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعدما اتهم الشاب "مبارك" بانه سبب تفشي ظاهرة السرطان في مصر باستيراد مبيدات مسرطنة، مشيرًا إلى أنه يعاني مع والدته بسبب إصابتها بالسرطان.

وأشار الناشط إلى علاء مبارك في منشور كتبه على صفحته على "تويتر"،وقال :" بكتبلك يا ا/علاء من جوه عمليات الاورام امي لتاني مره يجلها كانسر و لتاني مره عمليه و كيماوي و بهدله انا بس عايز اقولك مكنتش جنه في عهد والدك فاكر المواد المسرطنه بتاعت يوسف والي و غيره من المصالح انا بكره والدك كرئيس اقتصصنا يوم القيامة و ربنا يشفي والدتي و والدتك".

ورد عليه علاء مبارك قائلًا :" إكره و حب كما تشاء استاذ ميدو ، بس بلاش عناوين الصحف بتاعت مواد يوسف والى المسرطنة و كلام الصحافة بتاع 2011 لانه خلاص استهلك وراحت عليه ، وأتمنى وادعو لوالدتك ان ربنا يشفيها ويعافيها ، وان شاء الله ربنا يطمنك عليها ويحفظها لك استاذ ميدو".

بينما علق شاب آخر يدعى "محمد"، قائلًا :" مصر في الفترة ما بين سنة 2000 الي 2010 كانت في أزهي مراحل النمو الإقتصادي في كل المجالات وصل متوسط النمو حوالي 8 % في هذا الوقت و كانت الإستثمارات في كل المجالات داخلياً و خارجياً في أقصى معدلاتها العالمية كنت افضل من دول أوروبية كتيرة و وصل معدل النمو لمصر ذي الصين".

ورد عليه علاء مبارك ساخرًا :" حضرتك بتقول ايه استاذ محمد عندك حاجة سلبية قولها معندكش لو سمحت الصمت افضل ! مع احترامى ده كلام يتقال بردو ! حضرتك عارف ان البعض قاعد مستنى ومتحفز لشن هجمات مرتدة على شخصى اسرع من مرتدات المنتخب ، فَلَو سمحت اكتب كما تشاء بس خليك سلبي شوية ، قول مثلاً دول اوحش عشر سنوات".



