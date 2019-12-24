  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدير مشروع «سد النهضة»

مفاجأة.. إثيوبيا تعلن الموعد النهائي لاكتمال بناء سد النهضة

لافروف

روسيا تنتقد مصر وتطالبها بالرد

ارشيفية

شاهد.. اغتصاب وحشي لفتاة منتقبة ومحاولة دفنها حية

علاء مبارك ووالده

ماذا قال علاء مبارك عن آخر 10 سنوات في عهد والده؟

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

تعبيرية

اختبار 30 في ثانية يعرفك ما إذا كنت مريضًا بالقلب أم لا

بوتين وزوجته

عاملة سابقة بمنزل "نتنياهو" تكشف فضائح زوجته المُخجلة

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف

سوريا تحجز على أموال ابن خال "الأسد".. تعرف على السبب

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى الإيقاف ويحضر مباراة الزمالك والإنتاج

أرشيفية

مسمار بـ4 آلاف جنيه يثير ضجة في البرلمان

ماذا قال علاء مبارك عن آخر 10 سنوات في عهد والده؟

عرب وعالم

علاء مبارك ووالده
علاء مبارك ووالده
Advertisements

محمد فضل - متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على رسالة رئيس البرلمان للحكومة

#

علاء مبارك ينعى شعبان عبدالرحيم.. ماذا قال؟

#

آخر ما كتبه علاء علي قبل وفاته بساعات: قلبي واجعني

#

ماذا قال الدويلة عن "السعيد" في مرضها

دخل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في مشاداة مع احد الشباب على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعدما اتهم الشاب "مبارك" بانه سبب تفشي ظاهرة السرطان في مصر باستيراد مبيدات مسرطنة، مشيرًا إلى أنه يعاني مع والدته بسبب إصابتها بالسرطان.

وأشار الناشط إلى علاء مبارك في منشور كتبه على صفحته على "تويتر"،وقال :" بكتبلك يا ا/علاء من جوه عمليات الاورام امي لتاني مره يجلها كانسر و لتاني مره عمليه و كيماوي و بهدله انا بس عايز اقولك مكنتش جنه في عهد والدك فاكر المواد المسرطنه بتاعت يوسف والي و غيره من المصالح انا بكره والدك كرئيس اقتصصنا يوم القيامة و ربنا يشفي والدتي و والدتك".

ورد عليه علاء مبارك قائلًا :" إكره و حب كما تشاء استاذ ميدو ، بس بلاش عناوين الصحف بتاعت مواد يوسف والى المسرطنة و كلام الصحافة بتاع  2011 لانه  خلاص استهلك وراحت عليه ، وأتمنى وادعو  لوالدتك ان ربنا يشفيها ويعافيها ، وان شاء الله ربنا يطمنك عليها ويحفظها لك استاذ ميدو".

بينما علق شاب آخر يدعى "محمد"، قائلًا :" مصر في الفترة ما بين سنة 2000 الي 2010 كانت في أزهي مراحل النمو الإقتصادي في كل المجالات وصل متوسط  النمو حوالي 8 % في هذا الوقت و كانت الإستثمارات في كل المجالات داخلياً و خارجياً في أقصى معدلاتها العالمية كنت افضل من دول أوروبية كتيرة و وصل معدل النمو لمصر ذي الصين".

ورد عليه علاء مبارك ساخرًا :" حضرتك بتقول ايه استاذ محمد عندك حاجة سلبية قولها معندكش لو سمحت الصمت افضل ! مع احترامى ده كلام يتقال بردو ! حضرتك عارف ان البعض قاعد مستنى ومتحفز لشن هجمات مرتدة على شخصى اسرع من مرتدات المنتخب ، فَلَو سمحت اكتب كما تشاء بس خليك سلبي شوية ، قول مثلاً دول اوحش عشر سنوات".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مراسلة تستقيل على الهواء بعد فوزها باليانصيب.. وتصدم في النهاية
» وقف الدراسة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية
» «سيد عبد الحفيظ» يطالب اتحاد الكرة بهذا الإجراء
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين
» "عرايا".. ضبط 9 فتيات سعوديات ظهرن في فيديوهات فاضحة
» «صاحب الكلب معانا».. اعترافات المتهمين في «كلب المطرية»
» طنطا تخطف تعادلًا ثمينًا أمام أسوان
» بعد زواجها من ضابط يصغرها بـ 17 عاما.. إعلامية شهيرة: "قلبي شباب"
» معجزة.. شاب ينقذ طفلا من بين أنياب كلب
» رئيس السكة الحديد يتابع التشغيل التجريبى للجرارات الجديدة
» نجم الزمالك على رادار "الزعيم" السعودى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك