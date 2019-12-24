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بوتين وزوجته

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عاملة سابقة بمنزل "نتنياهو" تكشف فضائح زوجته المُخجلة

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بوتين وزوجته
بوتين وزوجته
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محمد فضل - متابعات

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كشفت عاملة سابقة بمنزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقائع مخجلة عن "سارة" زوجته، مشيرة إلى أنها مريضة نفسيًا.

العاملة وتدعى "سيلفي"، قالت إن زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، "غير سوية نفسيا".

وقالت "سيلفي" في تصريحات للصحافة الإسرائيلية إنها تعرضت لمعاملة قاسية في منزل نتنياهو، وصلت إلى حد تهديدها من قبل زوجته بواسطة "مكواة ساخنة".

وأوضحت سيلفي، للإذاعة الإسرائيلية: "لا أتمنى لأحد أن يواجه ما مررت به على مدى خمسة أشهر لدى السيدة سارة، مررت بجحيم، عانيت، بكيت، يمكنها أن تقول إني كاذبة، فلتقل ما تشاء، على أن أُخرج ما في قلبي".

وأضافت: "كان الوضع صعبا، مررت بحالة نفسية سيئة، لم تكن سارة تسمح لي بالخروج من المنزل، لم أكن أتحدث مع أصدقاء لم يكن باستطاعتي ترك العمل، فأنا سيدة أعيش بمفردي، وبحاجة لكسب قوت يومي، وعندما وجدت عملا آخر قررت المغادرة".

وتابعت أنه عندما يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجوار، كانت تتصرف بشكل مختلف، وكذلك عندما يكون أحد أولادها قريبا، كانت تخشى أن تصرخ في وجهي أمامه.


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