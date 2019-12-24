مسمار بـ4 آلاف جنيه يثير ضجة في البرلمان

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محمد فضل - متابعات

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ثار عدد من النواب بلجنة النقل بالبرلمان، بسبب استيراد "السكة الحديد" لمسامير من الخارج قيمة المسمار 4 آلاف جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا المسمار تكلفته محليًا 700 جنيه.

وقال رئيس اللجنة النائب هشام عبد الواحد : "معقولة مش عارفين نصنع مسمار في مصر يتحل ويتربط، إزاي لازم نجيب المسمار من بره، وكمان غير قابل للصيانة علشان نستورده لما يحصله أي مشكلة".

وسأل ممثل السكة الحديد عن مقايسة ذلك المسمار، فأجاب: "مقايسة المسمار الواحد 4000 جنيه، والشركة الموردة تلزمني باستيراده".

فعقب رئيس اللجنة: "المسمار تكلفته في مصر 700 جنيه، دا حرام وإهدار، احنا ليه مستصغرين نفسنا يا جماعة، ليه الفكر الموجود في هيئة السكة الحديد لا يتناسب مع فكر القيادة السياسية، الرئيس بيقول نسابق الزمن، وانتوا في هيئة السكة الحديد ماشيين تاتا تاتا".

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