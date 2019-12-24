مرتضى منصور يتحدى الإيقاف ويحضر مباراة الزمالك والإنتاج

24 ديسمبر 2019 - 05:02 م

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا ضد لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ووصف قرارها بشأن إيقافه لمدة 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بأنه هو والعدم سواء.

وقال «منصور»، في تصريحات صحفية، إنه سيحضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم في ملعب السلام، مشددًا أنه لن يجرؤ أحد على منعه من الحضور، خصوصًا أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور.

وحول الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري، قال مرتضى منصور، أنه لن يصمت على أي أخطاء سواء لفريقه أو لأي نادٍ آخر يشارك في المسابقة.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تصريحاته بالتأكيد على وقوع لجنة الانضباط واتحاد الكرة في مأزق قانوني، حسب تعبيره، بعد اتخاذهم عقوبة ضده رغم تمتعه بحصانة البرلمان المصري.