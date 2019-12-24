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"عرايا".. ضبط 9 فتيات سعوديات ظهرن في فيديوهات فاضحة

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محمد فضل - متابعات

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شهدت الفترة الأخيرة ظهور فيديوهات فاضحة لفتيات سعوديات، خلال حضورهن حفلات ضمن موسم الرياض، إذ اتسم معظم ظهورهن بالعري، حيث ظهرت فتاة بحمالة الصدر، بينما ظهرت أخريات في أوضاع مخلة مع شباب ويرقصن بطريقة مثيرة، تخالف العادات والقوانين السعودية.

وأعلنت السلطات السعودية اليوم، القبض على 9 فتيات، ومن المقرر تطبيق العقوبة عليهن.

و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26 /4/ 1441هـ ضبط (9) مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في الممكلة، شهدت حالة من الغضب بسبب الظهور غير اللائق لفتيات بملابس فاضحة وفي أوضاع مخلة مع شباب داخل حفلات موسم الرياض، وطالبوا السلطات بضرورة القبض عليهن لمخالفتهم القوانين.


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