السيسي: التربية والتعليم تساهم في بناء الإنسان

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السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أهمية دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، تكمن في الارتقاء بالجامعات ومنهجية البحث العلمي، للمساهمة في عملية بناء الإنسان، وباعتبارهما ركنًا أساسيًا في بناء الدولة العصرية الحديثة وركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، الثلاثاء، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار السيسي، إلى أهمية تعزيز دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، كجسر ومنصة تسهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي النابغ وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

ولفت إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وكذا الاهتمام باللحاق بركب الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالوزراء العرب المشاركين في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، المنعقد حاليًا في القاهرة، في إطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.


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