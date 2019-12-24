  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بوتين وزوجته

عاملة سابقة بمنزل "نتنياهو" تكشف فضائح زوجته المُخجلة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى الإيقاف ويحضر مباراة الزمالك والإنتاج

أرشيفية

مسمار بـ4 آلاف جنيه يثير ضجة في البرلمان

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف

سوريا تحجز على أموال ابن خال "الأسد".. تعرف على السبب

سيد عبد الحفيظ

تفسير عقوبة «التوبيخ» التي صدرت بحق مدير الكرة بالأهلي

شاب ينقذ رقبة طفل من بين أنياب كلب

معجزة.. شاب ينقذ طفلا من بين أنياب كلب

ارشيف

القبض على 3 أشخاص بـ"ليبيا" مطلوبين بمصر

مرتضى منصور

إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه

السراج حفتر

زعيم عربي يقدم مبادرة لحل الأزمة الليبية

تفسير عقوبة «التوبيخ» التي صدرت بحق مدير الكرة بالأهلي

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«عبد الحقيظ» يصدم جماهير الأهلي بشأن مدافع الفريق

#

مرتضى يطلب إقالة سيد عبد الحفيظ وتعيين أحد هذين النجمين بدلا منه

#

عبد الحفيظ: هعاقب صالح جمعة وبعدين أقوله "أنت زي يوسف وأمير"

#

غرامة ضخمة على نجم الأهلي بعد تسببه في استقالة طه إسماعيل

المصريون

الاهلى

سيد عبد الحفيظ

أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، المادة التي اعتمدت عليها لتوقيع عقوبة التوبيخ بحق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وقال مصدر في اتحاد الكرة: "التوبيخ هو عبارة عن لفت نظر شديد اللهجة، يتم التحذير فيه من الإقدام على مثل هذا الأمر مرة أخرى وإلا ستكون هناك عقوبات موقعة بحق هذا الشخص ، ويتم إرسال لفت النظر عبر البريد الإلكتروني إلى النادي المعني بالأمر لمنع تكرار الأمر مرة أخرى."

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر معاقبة 20 من لاعبي المنتخب التركي بفرض غرامات مالية و"التوبيخ" بعد توجيه التحية العسكرية إثر العدوان التركي على سوريا، في مباراتي فرنسا وألبانيا أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأصدر يويفا بيانا وقتها يعلن أحكام لجنته التأديبية ضد ما وصفه بـ"الإيماءات" غير الملائمة وفقا للأوضاع السياسية في ذلك التوقيت، وبالتالي خرق القواعد التي تحظر استخدام السياسة في الملاعب.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "عرايا".. ضبط 9 فتيات سعوديات ظهرن في فيديوهات فاضحة
» «صاحب الكلب معانا».. اعترافات المتهمين في «كلب المطرية»
» طنطا تخطف تعادلًا ثمينًا أمام أسوان
» بعد زواجها من ضابط يصغرها بـ 17 عاما.. إعلامية شهيرة: "قلبي شباب"
» معجزة.. شاب ينقذ طفلا من بين أنياب كلب
» رئيس السكة الحديد يتابع التشغيل التجريبى للجرارات الجديدة
» نجم الزمالك على رادار "الزعيم" السعودى
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» القبض على 3 أشخاص بـ"ليبيا" مطلوبين بمصر
» رضعت من زوجة خالى فهل يجوز لى أن أفعل هذا الشيء
» العراقيون يلجأون لسلاح مقاطعة البضائع الإيرانية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:33 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك