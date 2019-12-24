» رئيس السكة الحديد يتابع التشغيل التجريبى للجرارات الجديدة

24 ديسمبر 2019 - 02:44 م

أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصيانة والدعم الفني، جولة تفقدية لورش الجرارات بفرز القاهرة؛ حيث تابع أعمال تطوير الورشة، التي تقوم بها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق من إنشاء "مجاري" خرسانية لأعمال صيانة الجرارات، وإنشاء "سقيفة" جديدة للجرارات الجديدة، كما تابع أعمال التجهيز اليومي والدوري للجرارات وكذا تجربة الجرارات الـ GE الجديدة.

والتقى رئيس الهيئة، بالمهندسين والفنيين والسائقين، وحثهم على التكاتف خلال المرحلة الحالية للعمل على تطوير هيئة السكة الحديد.

وواصل رئيس الهيئة، جولته داخل ورش الفرز؛ حيث تفقد ورشة الإشارات، التي تقوم بإنتاج مهمات الصيانة للإشارات الميكانيكية بالبلوكات الميكانيكية، وتفقد أعمال تطوير البنية الأساسية بالورشة، مؤكدا على الشركة المنفذة لأعمال التطوير الانتهاء من أعمالها؛ طبقا للعقد المبرم بين الشركة والهيئة، موجها بسرعة تسليم المهمات التي تم الانتهاء من تصنيعها بالورشة لإدارات اللإشارات التابعة للإدارة المركزية بقطاع البنية الأساسية.