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أشرف عبد الباقى يفاجئ متابعيه بـ"المغامرون الخمسة"

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أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
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شارك الفنان أشرف عبد الباقي، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة من الملصق الدعائي لمسلسله الجديدي، بعنوان "الكوخ المخترق عن ألغاز المغامرون الخمسة".

ونشر الفنان أشرف عبد الباقى صورة البوستر الدعائي الأول للمسلسل، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا: "مسلسل الكوخ المحترق (عن ألغاز المغامرون الخمسة) للكاتب الكبير محمود سالم. إخراج: سيف يوسف، سيناريو وحوار: جوزيف فوزي، إنتاج: وورك شوب للإنتاج الفني.. بدأنا التصوير، وانتظرونا قريبًا إن شاء الله".

ومسلسل "الكوخ المحترق" من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، والأطفال: علي صالح، لي لي شعلان، معاذ عمرو، أيتن رمضان، منّاد أبو المجد"، سيناريو وحوار: جوزيف فوزي، وإخراج: سيف يوسف، وإنتاج: وورك شوب للإنتاج الفني.


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