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القبض على 3 أشخاص بـ"ليبيا" مطلوبين بمصر

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وكالات- سارة أشرف

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ألقت السلطات الليبية القبض على 3 أشخاص من الجنسية المصرية، مطلوبين على ذمم قضايا جنائية في مصر.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، "أنه بعد مخاطبة السلطات المصرية للسلطات الليبية بوجود 4 أشخاص مصريين متواجدين داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية عديدة منها استحواذ وتجارة الأسلحة والضرب عمدًا والسطو المسلح، حيث صدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام، تم القبض على 3 منهم وفر الرابع".

وتبين بعد الاستجواب المبدئي أن "المطلوبين بحوزتهم صور يحملون فيها الأسلحة ويرتدون أغطيه للوجه، وبعد انتهاء المهمة سيحال كل المطلوبين لجهات الاختصاص وبدورها ستسملهم لمصر لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم".


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