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رفعوا شعار«خليها تخيس»..

العراقيون يلجأون لسلاح مقاطعة البضائع الإيرانية

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مقاطعة المنتجات الإيرانية
مقاطعة المنتجات الإيرانية
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علي محمود

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لجأ العراقيون مؤخرًا إلى سلاح مقاطعة البضائع الإيرانية، في أسواقهم، رافعين شعار «خليها تخيس»؛ لمواجهة تمدد النفوذ الإيراني، في السياسة كما في التجارة.

ويعتمد العراق، وفق صحيفة "الشرق الأوسط" الذي يشكل النفط المصدر الوحيد لميزانيته، بشكل شبه كلي على طهران في مشتقات الطاقة، وغيرها من المواد الأساسية؛ حيث تحتل طهران المرتبة الثانية بعد أنقرة، من حيث التبادلات التجارية مع العراق؛ إذ تبلغ نحو 9 مليارات دولار، أقل من 10% منها هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفق أرقام رسمية.

فيما يرى المتظاهرون العراقيون الذين يحتلون الشوارع منذ بداية أكتوبر الماضي، أن العودة إلى «صنع في العراق» ضربة كبيرة لإيران.


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