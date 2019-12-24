لوحة إرشادية لمناظر نقش "أدوات الجراحة" بمعبد كوم أمبو بأسوان

24 ديسمبر 2019 - 01:50 م

فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ علي المواقع والمناطق الأثرية المختلفة والنهوض ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها، قامت الوزارة بتصميم لوحة إرشادية مصورة للمناظر الأصلية الخاصة بنقش "أدوات الجراحة" المشهورة والموجودة بمعبد كوم أمبو بأسوان، ووضعها بالساحة الخارجية للمعبد.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم تصميم هذه اللوحة الإرشادية وفقًا لأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا المجال، مشيرًا إلي أنه تم وضعها في الساحة الخارجية للمعبد بالقرب من الممر الضيق الذي يوجد به النقش الأصلي، وذلك لتخفيف تكدس وزحام الزائرين الذين يقفون بالساعات أمامها لمشاهدة دقة الأدوات الطبية والجراحية التي استخدمها المصري القديم ما يعكس مدي التقدم العلمي والإعجاز الطبي الذي توصل اليه خلال هذه الفترة الزمنية.

وأضاف أن هذه اللوحة الجديدة ستسمح للمرشدين السياحيين بالوقوف مدة أطول للشرح في مكان أوسع بدلًا من الممر الضيق، ما يسهل أيضا حركة باقي الزائرين داخل المعبد.

وتتضمن اللوحة الإرشادية الجديدة صورًا لأدوات الجراحة الطبية الموجودة بالنقش الأصلي وشرح مختصر لها.

وقال عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان إن نقش "أدوات الجراحة" يعتبر من أشهر المناظر والنقوش الموجودة بالمعبد حيث يتوافد أعداد كبيرة من الزائرين علي معبد كوم امبو خصيصًا لمشاهدة هذا النقش.

ويعتبر معبد كوم أمبو أحد أجمل المعابد البطلمية الموجودة بالضفة الشرقية لنيل أسوان والذى خصص لعبادة الآلهة سوبك وحورس، كما أنه يتميز بجمال وروعة ودقة نقوشه.

وقد تم الانتهاء هذا العام من أعمال الترميم الدقيق لنقوش المعبد وتطوير نظام الإضاءة به، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية به بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذى افتتحه الدكتور خالد العنانى فى مارس الماضى.