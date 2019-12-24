الجندي: اللي يضرب مراته يشوفله دين غير الإسلام

24 ديسمبر 2019 - 01:29 م

انتقد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عنف بعض الأزواج مع زوجاتهم، قائلا: "إن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يضرب ولم يشتم سيدة قط".

وأكد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع أن الرجل الذي يعتقد أن حقه في الإسلام هو أن يضرب امرأة، فلا بد أنه يتبع دينا غير الإسلام، معقبًا: "من يضرب امرأته معتقدًا أنه هذا حقه لابد أن يتبع دين آخر وسنة أخرى غير سنة النبي محمد".

ولفت إلى أن نساء النبي، صدر منهن ما يستوجب التأديب، والعقوبة، معقبًا: "النبي حَزن من زوجاته، وتركهم ورحل إلى كوخ، ولكن لم يضربهن، اللي يضرب مراته يشوفله دين غير الإسلام".

وكشف "الجندي"، عن سبب حزن نساء النبي، قائلًا: "مطالبة نسائه بمال الزكاة، وكانت مطالبتهم للزكاة رغبة منهن في العيش، حيث كان يمر عليهم الهلال والهلال ولا يوجد طبخة تُطبخ في المنزل".