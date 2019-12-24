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بـ120 لوحة.. الثقافة تفتتح المعرض الرابع من كنوز متاحفنا

الحياة السياسية

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع من سلسة كنوز متاحفنا
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع من سلسة كنوز متاحفنا
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علا خطاب

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وزيرة الثقافة

كنوز متاحفنا

ذاكرة الشرق

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المعرض الرابع من سلسلة كنوز متاحفنا الفنية والذى يحمل عنوان ذاكرة الشرق بمجمع الفنون بالزمالك (قصر الأميرة عائشة فهمى) وبحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان إيهاب اللبان مدير المجمع ونخبة من التشكيليين والمهتمين.

قالت عبد الدايم إن سلسلة معارض كنوز متاحفنا الفنية نافذة تتيح الفرصة للشباب والأجيال الجديدة للإطلاع على ثروات الوطن التشكيلية والتى تضم إبداعات الرواد المحليين والعالميين وتمثل جزءا مهما من التراث الانسانى كما تهدف إلى إعادة الروح للمقتنيات المتحفية النادرة، ووجهت بضرورة استمرار معارض هذه السلسلة باعتبارها نافذة لإعادة اكتشاف روائع فريدة طال احتجابها.

يذكر أن معرض ذاكرة الشرق يضم اكثر من 120 لوحة تعود إلى القرن التاسع عشر أبدعها كوكبة من الفنانين الاجانب الذين تأثروا بسحر الشرق خاصة مصر بحضارتها العريقة فالهمتهم إبداعات رصدت الكثير من معالمها المميزة إلى جانب ملامح من الحياة فى تلك الحقبة بمختلف صورها منهم جيرارديه، بوشيه، تيودور فرير، كليمان، دوجيه، هاجيمان، جيروم، ديلاكروا، اوجيست دومينيك وغيرهم.


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