» "خالد بن الوليد " بعيون ملونة يثير جدلا على مواقع التواصل

فاجأ الفنان عمرو يوسف، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة له من غلاف مسلسله "سيف الله"، الذي يجسد فيه شخصية خالد بن الوليد، والذي من المقرر عرضه رمضان المقبل.

من جانبه، هنأ الفنان أحمد فهمي، عمرو يوسف، على بطولة المسلسل الجديد، إذ نشر صورة البوستر عبر حسابه على "انستجرام"، كاتبًا: "مبروووك.. جامد".

لكن إحدى المتابعات انتقدت العمل، كاتبة: "حط عدسات سودة.. هتعملوا لنا خالد بن الوليد عينيه ملونة إيه الهبل ده"، لينفعل فهمي عليها، ورد عليها كاتبًا: "وأنتي معاكي صور على تليفونك لخالد بن الوليد؟!".