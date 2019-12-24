"القطط الفطسانة والرشوة الزوجية"..7 أسباب لهروب زوجك من البيت

24 ديسمبر 2019 - 12:22 م

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أسباب التسرب الزواجي، قائلاً: "يوجد 7 أسباب وراء عدم بقاء الزوج في بيت الأسرة ووجوده خارج البيت بشكل دائم".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يأتي على رأس أسباب التسرب الزواجي، النكد الذي يعم البيت، وأسبابه، اللوم المتبادل بين الزوجين".

وتابع: "الشكوى أهم معاني النكد في البيت، وكثرة الانتقادات وإخراج "القطط الفطسانة" في كل شىء داخل البيت" معقبًا: "كل دا بيخلي جوزك يسيب البيت ويمشي".

وواصل الورداني حديثه بأن فقد الأمان البيتي، وهو الأمان الداخلي للمنزل بين الزوجين والناتج عن كثرة التهديد بالطلاق من الزوج أو ترك البيت من قبل الزوجة، حيث إن التهديد يجعل الزوج يشعر بالاختناق.

وأوضح دار الإفتاء المصرية، أن الحدة التي تعني أن يكون الزوج دائم التعصب والتذمر والانفعال من أهم أسباب التسرب الزواجي.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أسباب التسرب الزواجي ،الرشوة الزوجية أي أن كل فعل يقوم به أحد الزوجين من اجل الحصول على مقابل".