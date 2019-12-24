الإفتاء تحذر الفتيات: هؤلاء الثلاثة خطر

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مجدى عاشور

المحارم

"حكم حديث المرأة مع غير محارمها عبر الواتساب والماسنجر وفيس بوك".. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على "فيس بوك".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين إدارة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر، قائلاً: "إنه لا فرق بين حديث المرأة مع غير محارمها سواء أكان الحديث عبر الإنترنت أو على الطبيعة، منوها بأنه يجب أن تلتزم المرأة بالحدود الشرعية في التعامل مع غير المحارم، وجسم المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين".

وتابع: "حالات كتير تواجهنا لشباب ينشرون صورًا لفتيات على الإنترنت، ويقعون الفتيات في أزمات ومشاكل"، موجهًا رسالة إلى الفتيات: "احذروا الثقة في أحد لا يستحق، الفيس والواتس والماسنجر خطر".

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