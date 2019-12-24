آمنة نصير لـ السيسي: بارك الله فيك

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الحياة السياسية

أمنة نصير
أمنة نصير
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السيسي

صدى البلد

أمنة نصير

عزة مصطفي


وجهت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للمرأة، قائلة: "بارك الله لك يا سيادة الرئيس على دعمك وتكريمك للمرأة".

وأضافت آمنة نصير في مداخلة هاتفية لبرنامج"صالة التحرير "المذاع على قناة" صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى ، : "نشهد عصرا ذهبيا للمرأة المصرية ،وعلينا أن نعين المرأة بما لدينا من معرفة أو علم لترسيخ دورها في المجتمع".

ووجهت نصير رسالة للمرأة، قائلة : " كل التحية لكل السيدات المصرية ،كوني على قدر ما تم تكريمك به، وكوني قوية أبية عفية كعادتك، وكوني سيدة هذا العصر لما تقديمه من نتاج وعمل وتنمية".

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