رئيس البرلمان اللبناني محذرا الحريري:" بتلعب بالنار"

24 ديسمبر 2019 - 11:46 ص

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن حركة "أمل" و"حزب الله"، قدما كل التسهيلات لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتأليف حكومة جديدة، لكنه أصر على الرفض.

ولفت بري، وفق صحيفة "الجمهورية"، إلى أنه سبق لحركة "أمل" و"حزب الله" أن قدما كل التسهيلات الممكنة للحريري لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، موضحا أنه اقترح عليه أن تتكون التشكيلة الحكومية من 24 وزيرا يتوزعون بين 18 تكنوقراط و6 سياسيين فقط، وأضاف أنه "حتى اللحظة الأخيرة بقينا نحاول إقناعه بقبول خيار التكليف، وآخر محاولة قام بها وزير المال السابق علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل" لحضه على عدم الانسحاب و"ما كان ناقص بعد إلا نبوس إيدو"، لكنه أصر على الرفض، خصوصا بعد قرار "القوات اللبنانية" بعدم تسميته.

وقال بري إن "أمل" و"حزب الله" فعلا المستحيل لعودة الحريري، مبديا استغرابه من التحركات الاحتجاجية التي يقوم بها أنصار الحريري في الشارع؛ اعتراضا على عدم تكليفه.

وبحسبما أوردته صحيفة "الجمهورية"، فقد وجه بري نصيحة إلى الحريري خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما في عين التينة، قائلا له: "لا تلعب بالنار يا دولة الرئيس.. ممكن تظبط معك مرة، بس هيدا لا يعني أن النار لعبة".

من جهة أخرى، أكد بري الاستعداد لتقديم كل الدعم لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب، مشيرا إلى الاختلاف في وجهات النظر بينهما بشأن تشكيل "حكومة اختصاصيين مستقلين"، مؤكدا أنه "في أرقى الديمقراطيات يتم اختيار وزراء حزبيين إلى جانب الاختصاصيين.