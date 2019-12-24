"هل يجوز للمرأة تولي رئاسة الدولة ".. كريمة يجيب

24 ديسمبر 2019 - 11:35 ص

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة ،أن الولاية العامة والخاصة مقررة للنساء حتى رئاسة الدولة في الإسلام، قائلا :"الوهابيون هم من يرفضون ذلك لكن الأزهر يجيز ولايتها".



وأوضح كريمة في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير " المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد حظر أو منع في الإسلام لعمل المرأة والمشاركة الإيجابية لها، والإسلام يعلي من قيمتها ويجعل مشاركتها إيجابية في الشأن العام".



وأضاف، " الأزهر الشريف يقرر صحيح الإسلام ويعتز الإسلام بالمرأة، وأي حقوق كانت مهمشة او مهملة للمرأة نقف بقوة لحصول المرأة عليها". وأوضح كريمة ، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بأصوله من العنصر بأمه بقوله: "أنا ابن امرأة من قريش".

