"هل يجوز للمرأة تولي رئاسة الدولة ".. كريمة يجيب

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النساء

الدولة الإسلامية

صدى البلد

أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة ،أن الولاية العامة والخاصة مقررة للنساء حتى رئاسة الدولة في الإسلام، قائلا :"الوهابيون هم من يرفضون ذلك لكن الأزهر يجيز ولايتها".

وأوضح كريمة في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير " المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد حظر أو منع في الإسلام لعمل المرأة والمشاركة الإيجابية لها، والإسلام يعلي من قيمتها ويجعل مشاركتها إيجابية في الشأن العام".

وأضاف، " الأزهر الشريف يقرر صحيح الإسلام ويعتز الإسلام بالمرأة، وأي حقوق كانت مهمشة او مهملة للمرأة نقف بقوة لحصول المرأة عليها". وأوضح كريمة ، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بأصوله من العنصر بأمه بقوله: "أنا ابن امرأة من قريش".

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