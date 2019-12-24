اليوم.. الكويت والسعودية توقعان اتفاقًا تاريخيًا

24 ديسمبر 2019 - 11:17 ص

توقع الكويت والسعودية اليوم اتفاقًا يقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة المحايدة، بعد نحو خمس سنوات من التوقف عن الإنتاج.





ودعت مؤسسة النفط الكويتية الحكومية الصحفيين إلى حضور مراسم توقيع الاتفاق في المنطقة الحدودية المشتركة، حيث يقع حقلا الخفجي والوفرة.



