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"هاجي وأضربلك نار" تشعل معركة بين موسى ونائبة فاقوس

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نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب
نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب
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إيمان هاني

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أحمد موسى

فاقوس

صدي البرلمان

نوسيلة

نشبت مشادة كلامية حادة بين الإعلامي أحمد موسى والنائبة نوسيلة إسماعيل، عقب إطلاقها النار في فرح ابنتها، وقال أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، هل يحق أن تضرب نائبة نار حتى وإن كان السلاح مرخصًا ولديها حصانة".

وردت نوسيلة إسماعيل، قائلة: "تدربت على السلاح، ومتمكنة من التعامل معه، إحنا داخلين على انتخابات وهناك منافسات، وجماعة الإخوان تبحث عن أي خطأ لإثارة المشكلات.

وأضافت: "فرح بنتي ومن حقي أفرح، ولم أصب أي شخص بضرر، إحنا ليه مش بنعمل ضجة على مشروعات الرئيس ونتكلم عليها على مواقع التواصل الاجتماعي زي اللي بيحصل دلوقتي".

ووجهت النائبة حديثها للإعلامي أحمد موسى لو عزمتنى فى أي فرح تانى عندك هاجى وأضربلك نار،، ليرد الإعلامي، إحنا صعايدة وفى فرح بنتى مضربناش نار ولا طلقة واحدة، لتقاطعه أنا سعيدة جدًا أني ضربت نار وفرحت ببنتي، ومش ندمانة".

وشدد موسى على أن الموضوع لابد أن يأخذ الشكل القانون وعلى وزارة الداخلية أن تقوم بإلغاء هذه الرخصة، حيث إن النائبة لم تكن في حالة صيد أو دفاع عن النفس مبرر، ويتوجب على النيابة العامة أن تتحرك وتتقدم ببلاغ ضد النائبة.

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