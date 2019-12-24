جمعة يكشف حقيقة بكاء السماء على " عالم الأزهر"

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على جمعة
على جمعة
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علا خطاب

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علماء

علي جمعة

بكاء السماء

كشف الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عن أن السماء تبكي على النافع لغيره وعلى رأسهم الأتقياء والأنبياء والعلماء؛ لأنهم تركوا خلفهم علماً نافعاً للناس.

وذكر "جمعة" في إجابته عن سؤال: "هل يوجد أناس تبكي عليهم السماء؟"، أن الشيخ صالح الجعفري - رحمه الله- قال حين مات الشيخ محمد أبو زهرة- رحمه الله- وتمت الصلاة عليه في الجامع الأزهر "اعلموا أن عالم الأزهرِ إذا مات بكت عليه السماء".

وأوضح المفتي السابق، أن الشيخ الجعفري قال ذلك من منطلق العلم النافع والكثير لدى الشيخ أبو زهرة - رحمهما الله- فقد كان أحد الرموز الدينية الكبيرة التي علمت القُضاءَ في بر مصر كيف يتفكرون ويتدبرون في أصول الفقه وأحكام الشريعة.

واختتم أن من يعمر الأرض ليس كمن يفسدها، ويصر على دمارها، كالخوارج الذين يضعون أنفسهم دائمًا في قوالب الشيطان، ويعتقدون أنه من عند الله، مشيراً إلى قوله - تعالى-: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً)، (سورة الكهف: الآيتين104،103).

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