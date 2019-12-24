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بعد توليه حقيبة السياحة.. العنانى يتفقد قطاعات الوزارة

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وزيرالسياحة والاثار
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أمينة عبد العال

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حرصًا منه على التعرف بصورة أعمق على آليات سير العمل بالقطاعات المختلفة للوزارة، قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بتفقد القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة بالعباسية.

وخلال الجولة تحدث وزير السياحة والآثار مع رؤساء القطاعات للتعرف بصورة أعمق على مهام كل قطاع وآليات سير العمل بإداراته المختلفة، كما حرص على التحدث مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل.

ومن جانبه وعد الوزير، كل العاملين بالوزارة بأنه سيتم خلال المرحلة المقبلة بحث كل الملفات الموجودة بالقطاعات وبحث مطالب العاملين بها وتطوير العمل بكل الإدارات، مطالبًا العاملين ببذل مزيد من الجهد والعمل لاستمرارية التطوير القائم بقطاع السياحة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى حرص أمس على الاجتماع مع قيادات الوزارة للاطلاع على أهم الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية لوضع الخطة التي سيتم العمل عليها في ظل دمج الوزارتين، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


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