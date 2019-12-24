أول تعليق من "القحطاني" بعد تبرئته من مقتل خاشقجي‎

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 مدانين لمدد إجمالها 24 عاما.





تداول نشطاء على مواقع التواتصل الاجتماعي، قصيدة شعرية للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، أنشدها بعد تبرئته في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، إنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه رفقة اللواء أحمد عسيري، والقنصل العام في تركيا محمد العتيبي.