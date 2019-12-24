» اجتماع ثلاثي استعدادًا لتهديدات كوريا الشمالية

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متابعات - أمينة عبد العال

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تشهد حاليًا مدينة " تشتجدو جنوب غربي الصين" اجتماع لقادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية بالتزامن مع التهديدات المتزايدة من البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية إذا لم يتم تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وتأتي القمة الثلاثية إلي تداعيات الأزمة المالية الآسيوية 1997والتي دمرت شركات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت لاتخاذ خطوات نحو مزيد من التكامل الاقتصادي.

ويناقش رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، تعزيز التعاون الإقليمي في مجالي الاقتصاد والبيئة وتبادل الخبرات، ومع تخلي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ قادت الصين تجمعا بديلا من 16 دولة وهو الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

جدير بالذكر أن الدول الثلاث تمثل حوالي 24% من التجارة العالمية ويزيد حجم التبادل التجاري بينهم علي 720 مليار دولار من العام الماضي.


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